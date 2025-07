Marialvas anuncia João Pedro Duarte como novo treinador da equipa sénior

João Pedro Duarte é o novo treinador da equipa sénior do CF “Os Marialvas”, tendo assinado um contrato válido para a próxima temporada, anunciou a formação de Cantanhede através de comunicado enviado à imprensa.

A apresentação do novo timoneiro do emblema cantanhedense decorreu ontem, dia 1 de julho, que contará ainda na sua equipa técnica, com Rui Miguel (treinador adjunto), Ricardo Ferreira (treinador adjunto) e Ricardo Barros (treinador de guarda-redes).

Recorde-se que o Marialvas vai disputar na época 2025/2026 o Campeonato de Portugal, depois de ter garantido a manutenção neste escalão na temporada anterior.

Na apresentação, o técnico deseja que este “seja um ano de consolidação” do clube, pois “o Marialvas vem de uma excelente época no ano de estreia no Campeonato de Portugal. Espero que uma época tranquila, uma época de confirmação e andar nos lugares cimeiros”, disse.

O técnico tem a expectativa de “contar com apoio de todos os adeptos, de toda a massa associativa, de toda a direção, de toda a estrutura” sempre com o objetivo de praticar um futebol atrativo, que leve os nossos adeptos a desejarem “voltar para o jogo seguinte”.

Nascido, em Coimbra, a 4 de abril de 1990 (35 anos), João Pedro Duarte tem tido uma carreira em clara ascensão, a partir dos escalões de formação, com passagens em clubes como FC Pampilhosa, Académica/OAF, Mortágua FC, Condeixa, Sourense, Ançã FC e União 1919.

Na época transata, como treinador-adjunto, integrou a equipa técnica liderada por Tozé Marreco, ao serviço do Farense e Gil Vicente, ambas equipas da 1.ª Liga.

No seu currículo, conta com dois títulos de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, o primeiro dos quais, na época 2021/2022, ao serviço do Vigor da Mocidade, e o segundo, na época seguinte, ao serviço do União 1919, a que juntou ainda a conquista da Supertaça da AFC.