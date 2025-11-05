diario as beiras
Maria Manuel Leitão Marques eleita presidente da Assembleia Municipal de Coimbra

04 de novembro
A ex-ministra Maria Manuel Leitão Marques foi hoje eleita presidente da Assembleia Municipal de Coimbra, com 29 votos a favor, 19 brancos e três contra.

A ex-ministra, que encabeçava a lista da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) àquele órgão, foi eleita na primeira reunião da nova assembleia, que decorreu no ‘foyer’ do grande auditório do Convento São Francisco.

Além de Maria Manuel Leitão Marques, foram ainda eleitos como secretários a deputada Graça Simões e o presidente da União de Freguesias de Souselas e Botão João Paulino, ambos da coligação vencedora.

Maria Manuel Leitão Marques afirmou, após a sua eleição, que pretende que a Assembleia Municipal de Coimbra “seja um espaço onde a política se faz com elevação e onde damos voz à nossa comunidade”.

A Assembleia Municipal de Coimbra é constituída por 14 deputados da coligação Avançar Coimbra, 13 da Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/ Nós, Cidadãos!/CDS-PP/PPM/Volt/MPT), três do Chega, dois da CDU (PCP/PEV) e uma do Bloco de Esquerda.

Além dos deputados municipais eleitos, estão presentes no órgão os presidentes de junta de freguesia eleitos, contabilizando-se 12 pela coligação liderada pelo PS e seis pela coligação liderada pelo PSD.

Apesar de o PS e da coligação que lidera ter maioria clara na Assembleia Municipal, o mesmo não acontece na Câmara Municipal de Coimbra, onde a lista encabeçada por Ana Abrunhosa conquistou cinco de onze mandatos.

Outros cinco mandatos foram conquistados pela coligação Juntos Somos Coimbra, encabeçada por José Manuel Silva (presidente no anterior executivo), e um pelo Chega.

Segundo a nova presidente da Assembleia Municipal, a primeira reunião irá decorrer a 17 de novembro.

Autoria de:

agência Lusa

