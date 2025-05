Marcelo elogia “notáveis virtudes” de Felipe VI e Mattarella em discurso em latim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou hoje as “notáveis virtudes” do Rei de Espanha, Felipe VI, e do Presidente de Itália, Sergio Matarella, num discurso em latim, na Universidade de Coimbra.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no encerramento da cerimónia de atribuição de doutoramentos honoris causa ao Rei de Espanha e ao Presidente de Itália pela Universidade de Coimbra.

O chefe de Estado português surpreendeu ao falar em latim do início ao fim do seu curto discurso, sem que houvesse tradução preparada para esse efeito na Sala dos Capelos, onde decorreu a cerimónia.

Perante os doutorandos, Felipe VI e Sergio Matarella, académicos e convidados, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, já falando em latim, que iria usar a língua que “é a raiz” das línguas de Portugal, Espanha e Itália.

Segundo a versão traduzida do seu discurso depois disponibilizada à comunicação social, o Presidente da República apontou “notáveis virtudes comuns” ao Rei de Espanha e ao Presidente de Itália: “Respeito da dignidade humana, caráter, inteligência, sentido de missão, temperança, visão universal”.

“Outras virtudes existem e são importantes. Estas são as decisivas, para governar os povos, para os amar, para os servir, para dar exemplo de vida, para honrar as nossas pátrias irmãs, para merecer a láurea da Universidade de Coimbra, escola de virtudes pessoais e comunitárias”, acrescentou.

Nesta cerimónia, o Rei de Espanha, Felipe VI, foi distinguido com o grau de doutor honoris causa pela Faculdade de Direito, e o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a mais antiga instituição de ensino superior de Portugal.

Assistiram à cerimónia, entre outros, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o procuradora-geral da República, Amadeu Guerra, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, a presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, e os ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

O ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi também esteve presente.

Felipe VI, Sergio Mattarella e Mario Draghi deslocaram-se a Coimbra por ocasião da 18.ª cimeira Cotec Europa, que decorre entre hoje e quarta-feira, coincidindo com o período de campanha oficial para as eleições legislativas antecipadas de domingo em Portugal.

A seguir aos discursos dos dois doutorandos, os elogios foram feitos pelos professores catedráticos Rui de Figueiredo Marcos e Raquel Freire, seguindo-se a intervenção final do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na quarta-feira ao fim da manhã, os chefes de Estado de Portugal, Espanha e Itália vão discursar na sessão de encerramento da 18.ª cimeira Cotec Europa, que também contará a participação de Mario Draghi, numa conversa sobre o futuro da Europa.