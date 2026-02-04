diario as beiras
Mantém-se risco de cheias em Coimbra com previsão de chuva e vento forte

04 de fevereiro de 2026 às 12 h20
A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região Metropolitana de Coimbra alertou hoje para a previsão de precipitação e vento forte hoje e quinta-feira, adiantando que se mantém o elevado risco de cheias. Num aviso à população publicado na sua página na rede social Facebook, a CIM Região de Coimbra refere que é esperada precipitação forte a partir das 21:00 até às 09:00 de quinta-feira.

O período crítico mantém-se na quinta-feira, entre as 00:00 e as 15:00, com a previsão de vento forte (rajadas até 90 quilómetros por hora). Segundo a CIM da Região de Coimbra mantém-se o elevado risco de cheias, com especial atenção às zonas ribeirinhas do Rio Mondego.

“Se vive ou circula nestas áreas, redobre a vigilância”, adverte a CIM da Região de Coimbra, adiantando que as equipas de proteção civil, segurança e socorro, bem como os serviços municipais e intermunicipais, estão em prontidão no terreno, em ações de prevenção e vigilância.

