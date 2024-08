Mais de 50 mil pessoas passaram pela EXPOH em 2024

“Pelos números avassaladores de entradas, as expetativas foram superadas. A população da região respondeu em massa. Não temos dúvidas de que ultrapassámos a meta dos 50 mil visitantes, que era aquilo que pretendíamos”.

A avaliação do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, evidencia a satisfação da autarquia pela edição de 2024 da EXPOH – Feira Regional de Oliveira do Hospital, certame que decorreu entre 24 e 28 de julho, o Parque do Mandanelho. Durante cinco dias, a EXPOH enalteceu a cultura, a gastronomia e as tradições oliveirenses.

Antes do final da última noite, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, em jeito de balanço desta edição, considerou que “esta foi a melhor EXPOH de sempre”. “Cumpriu as metas a que se propôs e que foi, sem dúvida, inesquecível”, reiterou.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt