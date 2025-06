Mais de 1500 veículos prometem edição “colossal” do EPTO Rodas Fest

Carros clássicos, hipercarros, veículos de todo-o-terreno (TT), motos ou carrinhos de bebé são algumas das tipologias dos 1500 veículos que marcam presença, este fim de semana, na 2.ª edição do EPTO Rodas Fest.

Durante dois dias, o certame promete consolar amantes, entusiastas e curiosos que se desloquem até à zona do recinto da feira, em Oliveira do Hospital.

Numa organização da EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, com o apoio do Município de Oliveira do Hospital, o festival, assegura a organização, vai ser um “evento colossal que promete agitar Oliveira do Hospital e atrair milhares de entusiastas das duas e quatro rodas”.

