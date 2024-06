Luíza Sonza é a última confirmação da Expofacic

A artista brasileira Luíza Sonza foi a última confirmação da Expofacic.

A cantora, com mais 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e mais de 1 bilião e 600 milhões de visualizações no seu canal no YouTube, vai subir ao palco da feira de Cantanhede no dia 26 de julho. Neste dia já tinha sido anunciado o artista português António Zambujo.

O anuncio foi feito, há minutos, nas redes sociais da Expofacic.

Luíza Sonza promete trazer a Cantanhede ritmos do pop e do funk brasileiro. A artista brasileira atuou, no passado domingo, no Rock in Rio Lisboa e já tinha esgotado o Campo Pequeno a 7 de dezembro de 2023.

Os bilhetes para a Expofacic podem ser adquiridos aqui. O cartaz do palco principal vai contar também com Richie Campbell (25 julho), Tony Carreira (28 julho), Tributo Ivete Sangalo e Julinho KSD (29 julho), Alma de Coimbra e Pedro Abrunhosa (31 julho),Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes (2 agosto), Xutos & Pontapés (4 agosto), entre outros.