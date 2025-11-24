diario as beiras
Luísa Ducla Soares dá nome a prémio de literatura infantojuvenil lusófona

24 de novembro às 15 h31
A escritora portuguesa Luísa Ducla Soares foi homenageada com a criação de um prémio de literatura infantojuvenil dos países de língua portuguesa, anunciou hoje o Letra Corrida – Festival de Literatura Infantojuvenil de Coimbra.

O Prémio Luísa Ducla Soares tem como objetivo “incentivar a criação literária infantojuvenil em Portugal e no mundo lusófono”, referiu a organização, no dia em que começa o festival Letra Corrida.

Citada em comunicado pelo festival, Luísa Ducla Soares, de 86 anos, manifestou entusiasmo pelo facto de o prémio abranger “os países lusófonos, que são a prova de que a semente desta língua nascida num pequeno país ibérico cresceu e floriu numa rica variedade de geografias, de experiências, de temas, de linguajares”.

Autoria de:

Agência Lusa

