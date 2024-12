Luís de Matos volta a fazer o “Impossível ao vivo” no CAE

Nova temporada do espetáculo de magia e ilusionismo tem estreia marcada para hoje

O mágico português Luís de Matos, um dos melhores do mundo, estreia hoje, no Centro de Artes e Espetáculos (CASE) da Figueira da Foz, a nova temporada de “Luís de Matos – impossível ao vivo”. O espetáculo fica em cartaz até ao dia 15.

Para esta nova versão, Luís de Matos volta a rodear-se de mágicos e ilusionistas de renome internacional – Rada (Argentina), Mortenn (Dinamarca), Dan Sperry (Estados Unidos da América), Hector Mancha (Espanha) e Joana Almeida e Momentum Crew (Portugal).

Depois do CAE da Figueira da Foz, o espetáculo segue para o Teatro Tivoli BBVA (Lisboa), de 19 de dezembro a 12 de janeiro, e para o Coliseu do Porto Ageas, de 15 a 19 de janeiro.

