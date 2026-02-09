diario as beiras
Lufapo Hub e município de Coimbra partilham visão de desenvolvimento sustentável

09 de fevereiro de 2026 às 09 h50
O Lufapo Hub, infraestrutura dedicada à inovação, ao empreendedorismo e à dinamização do tecido empresarial local de Coimbra, no Loreto, recebeu a visita do vice-presidente da Câmara de Coimbra, Miguel Antunes. Foi uma forma do autarca ter conhecimento dos projetos em curso, os espaços de trabalho colaborativo e a estratégia de desenvolvimento desta estrutura enquanto catalisador de novas iniciativas empresariais.

Durante a visita, Miguel Antunes contactou com empreendedores e equipas técnicas, sublinhando a importância de estruturas como o Lufapo Hub na afirmação de Coimbra, “como bom exemplo de como a ligação entre ciência, tecnologia e empresas gera valor económico e emprego qualificado”.

O autarca concluiu que “estruturas como esta são fundamentais para afirmar Coimbra como motor de desenvolvimento regional e estão plenamente alinhadas com a estratégia do município para reforçar a competitividade, a inovação e a transição digital e sustentável”.

