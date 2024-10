Lousã: Sabores de Outono atraem paladares de milhares de pessoas

“Uma experiência completa, diversificada e capaz de atrair os mais diversos paladares” é a grande promessa da Câmara Municipal da Lousã para o XVII Festival Gastronómico Sabores de Outono. O evento, que se realiza de 18 a 27 de outubro, conta com 19 restaurantes aderentes

O melhor da gastronomia lousanense vai à mesa. Numa ementa diversificada, cada restaurante aderente procura tirar partido dos mais diversos produtos endógenos, associados a esta época do ano. Enchidos, cogumelos, mel, castanhas, cabra, noz, frutos silvestres, abóbora e o vinho são exemplos de produtos que se evidenciam durante este festival.

Durante a apresentação do evento, que decorreu ontem na aldeia do Talasnal, o presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Antunes, deixou o convite às pessoas.

“É uma boa oportunidade para as pessoas mergulharem no território e descobrirem, não só os sabores identitários desta região, bem como as ofertas turísticas e culturais que temos para oferecer”, apontou. O município recomenda a reserva prévia de restaurante, visto que é esperada a afluência de milhares de pessoas.

Oferta cultural e turística

Além da oferta gastronómica, o festival apresenta um programa com várias atividades associadas.

Assim, a câmara oferece, nos dias 20 e 27, duas caminhadas temáticas, operacionalizadas pela Activar, que incluem um workshop de confeção de pão tradicional em forno de lenha e degustação de chá.

Este ano, durante este festival, os visitantes poderão aproveitar também a programação cultural do renovado e recém inaugurado Teatro Municipal da Lousã. Destaque para os espetáculos de 18 de outubro (Esperando Godot), 19 de outubro (Luana do Bem), 22 a 25 de outubro (Festival Internacional de Cinema de Turismo Art & Tur), e 26 de outubro (Camané & Mário Laginha).

De acordo com o edil, “a diversificação de produtos turísticos de qualidade, experiências únicas e diferenciadoras, são cada vez mais um fator de dinamização económica do comércio local”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 15/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS