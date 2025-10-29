Oitenta estudantes da Universidade Europeia, com sede em Lisboa, deslocaram-se ontem ao Parque Eólico da Serra da Lousã para uma ação de reflorestação solidária. Os alunos plantaram 50 árvores, adquiridas pelos próprios, contribuindo assim para recuperar a floresta após os incêndios que afetaram a região durante o verão.

A iniciativa “Plantar para Regenerar” está inserida no ciclo “Reconstruir e Reencantar Territórios: O Papel dos Eventos Após os incêndios” e é promovida pela Universidade Europeia, em parceria com o Turismo de Portugal, da Turismo Centro de Portugal e APECATE-Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos.

A atividade pretende plantar árvores autóctones, em mais de um hectare. A chuva, o nevoeiro, o frio e o vento que se fizeram sentir ontem na Serra da Lousã dificultaram a plantação dos castanheiros, sobreiros e carvalhos.

