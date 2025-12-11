diario as beiras
Lousã/Miranda do Corvo: Metrobus arranca no troço suburbano

11 de dezembro de 2025 às 09 h59
DR

A operação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre Coimbra e Serpins (Lousã), com passagem por Miranda do Corvo, arranca na terça-feira, dia 16, com serviço gratuito até final do mês, anunciou ontem a Metro Mondego.

O SMM irá servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos (metrobus) em via dedicada, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra, com ligações à estação ferroviária de Coimbra-B e aos Hospitais da Universidade de Coimbra, que devem entrar em funcionamento ainda em 2026.

Após vários adiamentos, o sistema de metrobus entra em funcionamento no troço suburbano, entre a Portagem e Serpins, num percurso de 36 quilómetros e 27 estações, que representa a conclusão da primeira fase do projeto.

A operação até Serpins será já com o horário previsto para a operação normal do SMM (entre as 05H30 e cerca das 01H00), depois de ter estado a funcionar na operação preliminar em Coimbra com um horário mais curto (das 07H30 até às 20H00) e com menos oferta.

