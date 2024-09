Lousã: Jornadas pedagógicas marcam o início do ano letivo

A Câmara da Lousã, em articulação com o Agrupamento de Escolas da Lousã e a Status – Escola Profissional, promove, na sexta-feira de manhã, as jornadas pedagógicas de abertura do ano letivo.

“Além de ser um momento de boas-vindas à comunidade educativa, pretende-se, com este evento, dar a conhecer o concelho, as parcerias e os projetos existentes que contribuem para consolidação do processo educativo e para a afirmação da Lousã enquanto membro da Rede de Cidades Educadoras, e promover a reflexão e o debate, ao longo do ano” sobre diversos temas, divulgou a autarquia.

As jornadas decorrem no Teatro Municipal da Lousã e na ocasião vão ser assinados, entre outros, os protocolos de atividades de animação e apoio à família, e de atividades de enriquecimento curricular.