Recordar um combate que foi um ponto crítico na Terceira Invasão Francesa (1810-1811) a Portugal, colocando em destaque a gastronomia local, com o sarrabulho a ser a “estrela principal” do menu. Durante dois dias, a União de Freguesias de Foz de Arouce e Casal Ermio volta a recuar ao início do séc. XIX e promove nova edição da “Festa da Freguesia”.

Teatro e animação de rua, música ao vivo, espetáculos, recriações históricas e cortejos, o sarrabulho, assumido pela organização como “o Maior do Mundo”– com prova gratuita –, mercado, tasquinhas, artesanato e atividades para toda a família fazem parte do programa oficial do evento que tem como ponto central a zona envolvente da Ponte de Foz de Arouce.

Destaques do programa

Uma caminhada solidária, através do PR13 da Rota da Foz do Arouce, abre, 10H00, o programa oficial do certame. Seguem-se, a partir das 11H00, a abertura do mercado oitocentista, do acampamento militar e da Feira de Artesanato.

Se as tabernas do mercado servem comeres e beberes inspirados no séc. XIX, após o almoço, 14H30, destaque para o cortejo pelas ruas sob comando do Marechal Masséna. Por volta das 16H00, a Companhia Marimbondo apresenta o espetáculo “Bugiganga”, que antecede a abertura oficial do mercado, por ordem do príncipe regente D. João VI.

Um baile oitocentista, 20H30, e um baile com a banda Anarkia, 22H30, encerram a noite.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do Diário As Beiras de 14/03/2026