Lousã: Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro quer criar rede de apoio psicológico

A Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro está a recrutar psicólogos voluntários, com especialização ou experiência e Neuropsicologia ou Oncopsicologia, para integrarem uma nova rede de apoio psicológico e emocional.

Esta rede de apoio destina-se a doentes, familiares e cuidadores de pessoas com tumores cerebrais e tem como objetivo “garantir que ninguém enfrenta sozinho o diagnóstico de um cancro no cérebro, promovendo uma abordagem centrada na pessoa, na dignidade e no cuidado humano”, referiu a associação recentemente criada.

A rede assegurará “acompanhamento próximo e especializado aos seus associados, em sessões presenciais ou ‘online’, asseguradas por voluntários qualificados”.