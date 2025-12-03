A Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL) lança, este ano, uma nova iniciativa solidária integrada na programação do Comércio ComVida: a “Árvore dos Desejos”, criada para apoiar os utentes e os projetos da ARCIL (Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã).

Na Árvore dos Desejos, que estará patente ao público até 31 de dezembro, na biblioteca municipal daquela vila do distrito de Coimbra, “poderão ser encontrados desejos individuais dos utentes da ARCIL, bem como necessidades identificadas pela própria instituição, proporcionando assim diferentes formas de contribuir para o bem-estar de toda a comunidade ARCIL”, indica uma nota da ASEL, enviada à agência Lusa.

“A iniciativa está aberta a toda a população, empresas e entidades locais, que são convidadas a escolher um dos desejos expostos e ajudar a concretizá-lo”, adianta a associação empresarial, sublinhando que “cada contribuição representa um gesto solidário capaz de tornar o Natal mais especial para quem mais precisa”.