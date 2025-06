Lousã: AESL e ARCIL firmam parceria para promover inclusão

A AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã e a ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã assinaram um protocolo de parceria, que se afirma como um compromisso com a inclusão, com a comunidade e com o verdadeiro papel social das empresas.

Esta parceria tem como objetivo envolver o tecido empresarial da região em ações de voluntariado corporativo, atividades de teambuilding com impacto social e iniciativas de valorização dos espaços e projetos da ARCIL, como é o caso da Casa das Cores – espaço de criação, expressão e afeto – onde decorreu a assinatura do protocolo.

A pequena cerimónia de assinatura foi também uma oportunidade para conhecer a nova Casa das Cores, que, apesar de praticamente concluída, ainda precisa de ser equipada, sendo que a ARCIL continua a apelar ao apoio da comunidade.

Para que este espaço possa cumprir plenamente a sua missão, é necessário ainda mobiliário adequado/adaptado; pequenos eletrodomésticos; atoalhados e utensílios de cozinha; e melhorias ao nível do conforto e da acessibilidade.

