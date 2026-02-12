Os locais de apoio de Coimbra previamente definidos para receber população retirada de zonas de risco de cheia estão a acolher, de momento, 106 pessoas, 83 das quais de lares de idosos, afirmou hoje fonte da proteção civil municipal.

O maior número deve-se aos 83 utentes de lares que estão instalados no pavilhão Mário Mexia, onde têm apoio prestado por 25 funcionários das instituições particulares de solidariedade social, oito técnicos da Câmara e Instituto da Segurança Social, e oito profissionais de saúde em regime de voluntariado, disse à agência Lusa fonte oficial da proteção civil municipal.

O decréscimo no número de pessoas acolhidas acontece por uma desmobilização “para casa de familiares”, explicou a mesma fonte.

Estas zonas de concentração e apoio à população (ZCAP), que dão resposta à ordem de retirada de zonas de maior risco e de pessoas em situação de maior fragilidade, chegaram a ter, na quarta-feira, 160 pessoas acolhidas.

Às 16:00 de hoje, a Escola Inês de Castro, que funciona como ZCAP para São Martinho do Bispo, tinha quatro pessoas acolhidas, e a Escola Básica 2, 3 de Taveiro 19 pessoas, sete das quais crianças, referiu.

Já a ZCAP que abrange São Silvestre, São João do Campo e São Martinho de Árvore tinha zero pessoas acolhidas hoje à tarde, situação igual à ZCAP de Torres do Mondego e Ceira (Casa do Povo de Ceira).