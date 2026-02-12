diario as beiras
Coimbra

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

12 de fevereiro de 2026 às 17 h50
DR

Os locais de apoio de Coimbra previamente definidos para receber população retirada de zonas de risco de cheia estão a acolher, de momento, 106 pessoas, 83 das quais de lares de idosos, afirmou hoje fonte da proteção civil municipal.

O maior número deve-se aos 83 utentes de lares que estão instalados no pavilhão Mário Mexia, onde têm apoio prestado por 25 funcionários das instituições particulares de solidariedade social, oito técnicos da Câmara e Instituto da Segurança Social, e oito profissionais de saúde em regime de voluntariado, disse à agência Lusa fonte oficial da proteção civil municipal.

O decréscimo no número de pessoas acolhidas acontece por uma desmobilização “para casa de familiares”, explicou a mesma fonte.

Estas zonas de concentração e apoio à população (ZCAP), que dão resposta à ordem de retirada de zonas de maior risco e de pessoas em situação de maior fragilidade, chegaram a ter, na quarta-feira, 160 pessoas acolhidas.

Às 16:00 de hoje, a Escola Inês de Castro, que funciona como ZCAP para São Martinho do Bispo, tinha quatro pessoas acolhidas, e a Escola Básica 2, 3 de Taveiro 19 pessoas, sete das quais crianças, referiu.

Já a ZCAP que abrange São Silvestre, São João do Campo e São Martinho de Árvore tinha zero pessoas acolhidas hoje à tarde, situação igual à ZCAP de Torres do Mondego e Ceira (Casa do Povo de Ceira).

Autoria de:

Agência Lusa

