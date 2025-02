Livro “A Arte no “aqui” que ainda não é um “agora” apresentado esta tarde no Círculo de Artes Plástica de Coimbra

O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC) recebe, hoje, pelas 17H30, a apresentação do livro “A Arte no “aqui” que ainda não é um “agora”, uma coleção de ensaios do artista e professor universitário Pedro Pousada sobre exposições acolhidas pelo CíAPC, entre 2011 e 2018.

Para lá do autor, estarão presentes os artistas visuais Nuno Sousa Vieira e Nelson Ricardo Martins. O evento terá lugar no Círculo Sede e a entrada é livre.

A obra, editada pelo Círculo, reúne textos que exploram a interação entre a obra artística e o seu contexto de mediação curatorial, através de um olhar crítico e analítico. Como destaca Pedro Pousada, “estes ensaios constituem aproximações ao horizonte das obras e dos eventos artísticos, inserindo-se no “entre espaço” onde o olhar crítico e a obra se entrelaçam”.

Com um design gráfico de Joana Monteiro, «A Arte no “aqui” que ainda não é um “agora”» é um importante testemunho da atividade artística e crítica do Círculo na última década. Através de textos escritos «à queima-roupa», como descreve o autor, a publicação apresenta um percurso pelos ciclos expositivos que marcaram a instituição, desde «4 Cidades» (2011) até «Uma Casa em Deslocação Poética» (2018), passando por reflexões sobre artistas como Nuno Sousa Vieira, Rodrigo Oliveira, Helena Almeida, Rui Chafes, Pedro Cabrita Reis, de entre outros.