diario as beiras
Coimbra

Livre discorda da nomeação para o ITAP, PAN diz que coligação mantém-se “inalterada”

05 de março de 2026 às 17 h43
O partido Livre assumiu hoje discordar da nomeação de Maria Lencastre Portugal para a direção do ITAP pelo executivo municipal liderado por Ana Abrunhosa. A crítica é feita por um dos partidos que faz parte da coligação Avançar Coimbra, que venceu a eleição autárquica em Coimbra em outubro passado.

O Livre, no comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, frisou que diverge da nomeação de Maria Lencastre Portugal para a gestão do ITAP. A força política considera que a vereadora independente “que não reúne a experiência e as competências adequadas para a função, tal como implicitamente referido pela própria”.

 

PAN diz que coligação mantém-se inalterada 

Já o PAN Coimbra, através de um comunicado nas suas redes sociais, salienta que Maria Lencastre Portugal “não integra qualquer partido político, não existindo qualquer acordo ou entendimento com outra forças partidárias”.

“Reafirmamos que nada se alterou no quadro político municipal, não existe qualquer novo acordo de governação e o rumo definido pelos eleitores mantém-se”, pode ler-se.

Por outro lado, o BE, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS-PP e ao PCP criticaram a nomeação da vereadora Maria Lencastre Portugal pelo atual executivo camarário.

