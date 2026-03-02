O presidente da Comissão Política do PSD de Coimbra, Martim Syder, questionou hoje, através de um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, se é “aceitável que decisões estruturantes para o concelho dependam de entendimentos políticos que não são assumidos de forma transparente perante os eleitores”, referindo-se à nomeação de Maria Lencastre Portugal para gestora-executiva do ITAP.

Segundo o deputado da Assembleia da República pelo PSD, é “importante recordar que, quando foi votada a delegação de competências na Câmara, a vereadora Maria Lencastre Portugal ainda integrava o partido Chega”.

Lembrando que a “atual maioria municipal apresentou-se como um projeto agregador da esquerda”, Martim Syder diz que esta nomeação levanta “dúvidas legítimas sobre a coerência dessa matriz e sobre a eventual existência de entendimentos táticos com a extrema-direita, sempre que tal se revele conveniente para assegurar estabilidade política”.