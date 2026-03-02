Coimbra
Vereadora independente Maria Lencastre é a nova gestora-executiva do ITAP
DR
A vereadora independente na Câmara Municipal de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, é a nova gestora-executiva do Instituto Técnico Artístico e Profissional (ITAP).
Segundo o vice-presidente, Miguel Antunes, o município, enquanto acionista único da Prodeso (empresa municipal que detém o ITAP), propôs a nomeação de Maria Lencastre Portugal como gestora-executiva, num despacho formalizado e assinado hoje ao final da tarde.
Contactada hoje de manhã pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a vereadora eleita pelo partido Chega e que entretanto se desvinculou, já tinha confirmado a possibilidade.
