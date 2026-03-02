diario as beiras
Coimbra

Vereadora independente Maria Lencastre é a nova gestora-executiva do ITAP

02 de março de 2026 às 20 h03
0 comentário(s)
DR

A vereadora independente na Câmara Municipal de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, é a nova gestora-executiva do Instituto Técnico Artístico e Profissional (ITAP).

Segundo o vice-presidente, Miguel Antunes, o município, enquanto acionista único da Prodeso (empresa municipal que detém o ITAP), propôs a nomeação de Maria Lencastre Portugal como gestora-executiva, num despacho formalizado e assinado hoje ao final da tarde.

Contactada hoje de manhã pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a vereadora eleita pelo partido Chega e que entretanto se desvinculou, já tinha confirmado a possibilidade.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

A.C.M. com Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de março

PSD de Coimbra questiona "entendimentos táticos" da autarquia com "a extrema-direita"
02 de março

Vereadora independente Maria Lencastre é a nova gestora-executiva do ITAP
02 de março

Irão: Pedidos de repatriamento de portugueses em Israel subiram para 53 - MNE
02 de março

Marcelo recorda primeiros casos de covid-19 e "batalha ganha" em Portugal

Coimbra

Coimbra
02 de março às 20h36

PSD de Coimbra questiona “entendimentos táticos” da autarquia com “a extrema-direita”

0 comentário(s)
Coimbra
02 de março às 20h03

Vereadora independente Maria Lencastre é a nova gestora-executiva do ITAP

0 comentário(s)
Coimbra
02 de março às 16h32

Câmara de Coimbra anula concurso de programador para Convento São Francisco

0 comentário(s)