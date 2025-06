Litocar Market: o maior evento de oportunidades começa hoje

Durante quatro dias, quem procura um automóvel novo, de serviço ou usado pode encontrar no Litocar Market “condições únicas, descontos exclusivos e a qualidade reconhecida da Litocar”.

Com uma oferta multimarca alargada, o Litocar Market, que decorre pela primeira vez, reúne viaturas para todos os perfis e orçamentos, num ambiente preparado para facilitar a decisão e surpreender com vantagens exclusivas.

“Este é um evento inédito no universo Litocar. O Litocar Market nasce com o objetivo claro de aproximar ainda mais os nossos clientes de oportunidades concretas, com confiança e transparência que nos caracterizam há mais de 40 anos”, destacou o Administrador da Litocar, Nuno Maranha.

Além dos preços especiais, os visitantes podem beneficiar “de ofertas adicionais na retoma, condições especiais de financiamento e o acompanhamento especializado da equipa Litocar, sempre com o compromisso de garantir uma experiência de compra segura e informada”, assegura comunicado de imprensa do grupo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 05/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS