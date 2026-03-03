diario as beiras
Ligas dos Campeões de hóquei em patins com fases finais em Coimbra

03 de março de 2026 às 16 h21
DR

As fases finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, em masculinos e femininos, vão disputar-se em maio no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, informou hoje o organismo europeu da modalidade (WSE).

Coimbra vai receber entre 06 e 10 de maio a final 8 masculina, para a qual FC Porto e Benfica já garantiram o apuramento, e a final 4 feminina, competição na qual as ‘águias’ também estão qualificadas.

A fase de apuramento em masculinos ainda decorre, com Sporting (terceiro), o campeão em título Óquei de Barcelos (quarto) e a Oliveirense (quinta), atrás do líder Benfica e do Liceo no Grupo B, a tentarem ainda marcar presença na fase final.

Agência Lusa

