As fases finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, em masculinos e femininos, vão disputar-se em maio no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, informou hoje o organismo europeu da modalidade (WSE).

Coimbra vai receber entre 06 e 10 de maio a final 8 masculina, para a qual FC Porto e Benfica já garantiram o apuramento, e a final 4 feminina, competição na qual as ‘águias’ também estão qualificadas.

A fase de apuramento em masculinos ainda decorre, com Sporting (terceiro), o campeão em título Óquei de Barcelos (quarto) e a Oliveirense (quinta), atrás do líder Benfica e do Liceo no Grupo B, a tentarem ainda marcar presença na fase final.

