Ligação de metrobus entre Lousã e Coimbra deve arrancar no final do 1.º semestre

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) deverá arrancar no final do primeiro semestre, com a ligação entre Serpins, na Lousã, e a Portagem, em Coimbra.

A restante operação está prevista para o final do ano.

Uma disputa jurídica no concurso público de uma empreitada do SMM fundamental para a operação comercial tinha adiado sem data o arranque da ligação, mas em dezembro de 2024 foi anunciado o fim do efeito suspensivo daquele contencioso, permitindo avançar com a consignação daquela obra.

Com a perspetiva de essa mesma empreitada poder ser consignada “nos próximos dias”, a Metro Mondego afirmou, em resposta a perguntas da agência Lusa, que espera que o início da operação comercial entre Serpins e Portagem ocorra no final do primeiro semestre deste ano (a empreitada em causa tem um prazo de execução de seis meses).

Já nas próximas semanas, deverão estar reunidas as condições para que a operação experimental desse mesmo percurso possa avançar, disse à Lusa fonte oficial da Metro Mondego, empresa que vai assegurar a operação do SMM, sistema com recurso a autocarros elétricos articulados a circular em via dedicada.

Questionada sobre a empreitada do Parque de Material e Oficinas (PMO), que ficará localizado em Ceira, a Metro Mondego afirmou que os edifícios deverão estar concluídos em fevereiro, assim como o parque de estacionamento a norte.

Já no parque de estacionamento sul do PMO continuará a intervenção, “cujo atraso se deve a acidentes geotécnicos ocorridos”.

Apesar de a empreitada de construção dos sistemas técnicos ter sido considerada em tempos pela Metro Mondego como uma das obras sensíveis, a empresa salientou agora que essa intervenção “está a avançar a bom ritmo e que deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre”.

A empresa mantém a previsão de abertura do troço entre a Portagem e Coimbra-B, que irá levar ao fecho da ligação ferroviária até ao centro da cidade, para o final do ano.

Já quanto à linha do Hospital, que vai ligar a zona ribeirinha da cidade ao Hospital Pediátrico e aos Hospitais da Universidade de Coimbra, “a manutenção desse prazo dependerá do ritmo da empreitada nos próximos meses”.

O SMM irá servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos em via dedicada, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra.