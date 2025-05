Liga3: Venha a próxima… época

Está encerrada a temporada 2024/2025 da Fase de Manutenção da Liga 3. Ontem à tarde, na 10.ª e última ronda da série B, os estudantes foram goleados, em casa, 4-0, pelo U. Santarém. Três golos sofridos no últimos 15 minutos ditaram o desaire mais expressivo da turma estudantil em 24/25.

O tapete do Estádio Cidade de Coimbra acolheu um duelo entre duas equipas que há várias jornadas tinham garantido a manutenção na prova.

Em jogo, para além da “honra”, estava o primeiro lugar da série – a Briosa entrou em campo com mais dois pontos que a turma escalabitana.

Há sete jornadas sem conhecer o sabor da derrota, António Barbosa promoveu duas mexidas em relação à equipa que tinha goleado o Caldas na jornada anterior. Chico Ferreira e Ba-Sy saíram do onze inicial– e da ficha de jogo– tendo sido rendidos por Rúben Freitas e Duarte Carvalho.

