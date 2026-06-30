Coimbra

Colégio de São Boaventura gera expectativa e consenso

30 de junho de 2026 às 11 h20
Todas as propostas da ordem do dia foram aprovadas | Foto DB-Ana Catarina Ferreira
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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A sessão ordinária da Assembleia Municipal de Coimbra terminou com a aprovação de todos os pontos da ordem do dia, incluindo a contratação de um empréstimo de 22 milhões de euros para financiar o Plano Plurianual de Investimentos 2026.
O empréstimo, aprovado em reunião de câmara de 20 de abril, servirá para financiar projetos estruturantes como a reabilitação da Escola José Falcão, a intervenção nos Paços do Concelho, a requalificação da Casa Municipal da Cultura, o novo Centro de Arte Contemporânea, a Circular Externa e a Estação Nova, e foi aprovado com 46 votos a favor, apenas um contra e três abstenções.
Maior consenso gerou a aquisição das frações do antigo Colégio de São Boaventura, na rua da Sofia, que foi aprovada por unanimidade.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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