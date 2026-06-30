Colégio de São Boaventura gera expectativa e consenso

A sessão ordinária da Assembleia Municipal de Coimbra terminou com a aprovação de todos os pontos da ordem do dia, incluindo a contratação de um empréstimo de 22 milhões de euros para financiar o Plano Plurianual de Investimentos 2026.

O empréstimo, aprovado em reunião de câmara de 20 de abril, servirá para financiar projetos estruturantes como a reabilitação da Escola José Falcão, a intervenção nos Paços do Concelho, a requalificação da Casa Municipal da Cultura, o novo Centro de Arte Contemporânea, a Circular Externa e a Estação Nova, e foi aprovado com 46 votos a favor, apenas um contra e três abstenções.

Maior consenso gerou a aquisição das frações do antigo Colégio de São Boaventura, na rua da Sofia, que foi aprovada por unanimidade.

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