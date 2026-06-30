Obras do metrobus cortam ligação do largo de Celas à rua Gomes Freire

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A partir de amanhã, o largo da Cruz de Celas vai estar condicionado ao trânsito, com o corte do acesso à rua Gomes Freire. Com a entrada desta nova fase de transformação, será reorganizado temporariamente o trânsito.

Esta fase da intervenção, que tem a duração prevista de dois meses e meio, vai incidir no troço de baixo da rua Gomes Freire, não permitindo o acesso rodoviário do largo da Cruz de Celas à avenida Afonso Henriques. A alternativa será efetuada pela rua Bernardo de Albuquerque e pela rua das Parreiras, onde o sentido de trânsito será invertido na totalidade do arruamento.

Neste período não será possível aceder da avenida Afonso Henriques à rua Bernardo de Albuquerque pela rua das Parreiras, sendo a alternativa rodoviária efetuada pela rua Henriques Seco, rua Augusto Rocha e largo da Cruz de Celas.

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