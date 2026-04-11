Liga quer futebol mais próximo do ensino superior

O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, marcou presença na 41.ª sessão das “Conversas da Casa da Lusofonia”, promovida pela Universidade de Coimbra.

Subordinada ao tema “O papel do futebol profissional e os desafios futuros”, a sua intervenção abordou temas estruturantes, como a centralização dos direitos audiovisuais, o papel das competições e o futuro do setor em assuntos como compliance ou fair play financeiro.

Reinaldo Teixeira defendeu a importânica da aproximação entre a Liga Portugal e instituições de ensino superior e dos territórios. “O papel da Liga é aproximar-se o mais possível das universidades, dos territórios, e, por isso, temos todo o gosto em fazer um protocolo abrangente, que seja para ser executado. Queremos que as coisas aconteçam e, por isso, certamente, muito em breve iremos dar esse passo”, disse.

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