Desporto

Liga quer futebol mais próximo do ensino superior

11 de abril de 2026 às 09 h25
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Presidente da Liga Portugal foi convidado das "Conversas da Casa da Lusofonia" da UC | Fotografia: DB/Pedro Filipe Ramos

O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, marcou presença na 41.ª sessão das “Conversas da Casa da Lusofonia”, promovida pela Universidade de Coimbra.

Subordinada ao tema “O papel do futebol profissional e os desafios futuros”, a sua intervenção abordou temas estruturantes, como a centralização dos direitos audiovisuais, o papel das competições e o futuro do setor em assuntos como compliance ou fair play financeiro.

Reinaldo Teixeira defendeu a importânica da aproximação entre a Liga Portugal e instituições de ensino superior e dos territórios. “O papel da Liga é aproximar-se o mais possível das universidades, dos territórios, e, por isso, temos todo o gosto em fazer um protocolo abrangente, que seja para ser executado. Queremos que as coisas aconteçam e, por isso, certamente, muito em breve iremos dar esse passo”, disse.

Mais informação na edição de hoje/amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Paulo Marques

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