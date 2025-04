Liga 3: Ponto somado na serra na ressaca da manutenção

A Académica vai continuar a navegar nas “ondas” da Liga 3 na próxima época. Na 7.ª ronda da série B da fase de manutenção na Liga 3, os estudantes empataram, 1-1, em casa do Sp. Covilhã, mas carimbaram a permanência na prova na tarde deste domingo.

O desaire do O. Hospital na receção ao U. Santarém (2-0) fez com que a Briosa entrasse no José Santos Pinto, na Covilhã, já com a manutenção matematicamente assegurada.

António Barbosa promoveu o regresso ao onze de Vítor Bruno, Ni Rodrigues e Ba Sy, que relegaram para o banco de suplentes Elvis, Ricardo Teixeira e Jordan. Nos instantes iniciais, a formação local teve mais posse de bola, mas seriam os visitantes a criar os primeiros lances de perigo.

Gonçalo Ferreira, 19’, e Duarte Carvalho, 21’ e 22’, poderiam ter colocado a Briosa na frente, mas o primeiro atirou à figura de João Gonçalo e o segundo, em zona muito promissora, primeiro desviou para as mãos do guarda-redes serrano e depois, no minuto seguinte, disparou ao lado.

