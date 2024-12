Liga 3: O. Hospital procura terceira vitória seguida em casa

A equipa do O. Hospital recebe, esta tarde, a partir das 15H00, o Caldas, em jogo da 13.ª jornada da série B da Liga 3. Nas redes sociais, o clube da “casa” está a convidar todos os adeptos, que têm entrada gratuita no Estádio Municipal de Tábua.

Com três pontos a separarem as duas formações, este encontro reveste-se de particular interesse, sobretudo para os oliveirenses, que seguem na penúltima posição, embora a apenas quatro pontos do 4.º lugar, que dá acesso à fase de subida.

Cabe dizer que os comandados de Rui Santos estão há quatro jornadas sem perder, averbando duas vitórias (ambas em casa, contra o Sp. Covilhã e o Sporting B) e dois empates (ambos fora, frente a U. Santarém e Académica).

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS