Liga 3 “Noah” festa para ninguém no dérbi distrital

O. Hospital e Académica empataram ontem a uma bola em jogo da 3.ª jornada da Série B da Liga 3. Oliveirenses estiveram na frente desde os 22’, mas ao cair do pano, o recém-entrado no jogo Noah empatou para a Briosa. As duas formações somam apenas empates na prova.

Os dois conjuntos apresentaram novidades em relação aos duelos que fizeram na 2.ª jornada. Na equipa da casa, a jogar num 4-4-2, Diogo Grácio entrou para o lugar de João Cardoso e Rodrigo Fajardo substituiu Michel Carmargos. Já do lado da Briosa (3-5-2), Pedro Machado apresentou três mudanças. Desde logo a saída de Tusso (transferido), com o recém chegado Hugo Oliveira (contratado ao Famalicão) a ocupar o seu lugar. Depois Rúben Freitas e Hachadi também ganharam um lugar no onze, em detrimento de Afonso Simão e Rondón, respetivamente.

Jogo de emoções fortes no Estádio Municipal de Tábua, com os intervenientes das duas formações a colocarem muita intensidade em todos os duelos. Os adeptos entusiasmados com a réplica iam também dando o seu mote. Estávamos claramente a viver um dérbi.

Ainda assim, parecia ser o O. Hospital que estava num nível mais acima com a reação à perda da bola e os ataques rápidos à profundidade a serem uma imagem de marca da turma orientada por Rui Santos. A velocidade imposta pela equipa vestida de azul e branco ia sendo um osso duro de roer para os academistas. Mesmo sem oportunidades flagrantes, a ligeira superioridade viria a trazer frutos para a equipa da casa, com um golo aos 22’.

Guilherme Neiva apareceu dentro da área e com espaço atirou em força para o fundo das redes. O guardião da Académica podia ter feito mais.

Esperava-se uma reação rápida da Briosa, mas foi o O. Hospital que se empolgou com o golo e que foi à procura de mais. Aos 31’ e na sequência de um livre direto, Tomás Silva ficou perto de fazer o golo. A bola passou a barreira, mas António Filipe redimiu-se e fez uma grande defesa.

A resposta da Académica surgiu aos 34’, também de livre direto. Vasco Gomes assumiu este lance de bola parada e o empate não surgiu por centímetros. O médio estudantil acertou na trave. Foi o único lance de perigo dos forasteiros na 1.ª parte.

A 2.ª metade iniciou-se com algumas semelhanças. Os da casa voltaram ao terreno de jogo com alguma ascendência e a Briosa demorava mais uma vez a criar lances de real perigo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 20/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS