A formação da casa é a primeira a chegar com perigo, mas são da Académica os lances de maior apuro: primeiro, num disparo por alto; depois com Triana, em excelente posição, a chutar também por alto e, por fim, num remate de fora da área.

A estratégia de António Barbosa é simples e parece estar a funcionar: controlar atrás e jogar no meio campo contrário, numa dinâmica de construção amplamente dominadora. Falta, talvez, alguma velocidade de execução e, acima de tudo, atitude letal.

De repente, Leandro tem serve Cascavel. Falta, também aqui, mais capacidade de decisão ao avançado, que opta pelo chuto de primeira, de fora da área, fácil para Nuno Hidalgo – quando podia ter progredido mais uns metros.

Quanto aos locais, só aos 41’ se viu a primeira defesa de Carlos Alves.

