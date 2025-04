Liga 3: Bis de Balau complica manutenção

O O. Hospital perdeu ontem (2-0), na receção ao U. Santarém, em jogo da jornada 7 da Série 2 da fase de Manutenção da Liga 3.

Os primeiros instantes foram algo confusos, com as duas equipas a tentarem impor o seu jogo.

Ainda num período de adaptação e já o U. Santarém se adiantava no marcador, na sequência de um lance de insistência finalizado por Diogo Balau (6’). O golo madrugador galvanizou os comandados de Carlos Fernandes, mais determinados em ampliar o resultado do que o O. Hospital em reduzir a desvantagem.

Ainda assim, o empate este perto (11’), quando Jaime Simões quase marcou na própria baliza, numa altura em que os oliveirenses revelavam muitas dificuldades em criar perigo.

