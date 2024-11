Liderança da AAC é decidida a três

A liderança da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) vai ser disputada por três estudantes. Desde 2022 que o órgão central da academia não era disputado por três listas.

Depois de no último ano a DG/AAC ter sido liderada pela equipa encabeçada por Renato Daniel, no próximo dia 14 a academia volta a escolher quem será o novo presidente. Pedro Valério, Gonçalo Lopes e Carlos Magalhães lideram as listas concorrentes.

Caso não exista um vencedor nesse dia, a segunda volta, entre as duas listas com melhor votação, decorrerá no dia 26 de novembro. Na segunda volta, o voto antecipado está marcado para o dia 21 de novembro.

