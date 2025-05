Líder do PCP espera vir a ser possível aspirar a melhores condições vida

O secretário-geral do PCP votou hoje pelas 09:36 para as legislativas no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, manifestando a expectativa de as pessoas poderem celebrar a vida com mais condições a partir de segunda-feira.

“Espero que hoje, esta noite, existam mais razões para as pessoas celebrarem melhores condições, para começarem a vida na segunda-feira com melhores condições”, disse Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas depois de depositar o boletim de voto na urna da secção 16 na escola básica de Alhos Vedros, no concelho da Moita.

Acompanhado da família, Paulo Raimundo foi o primeiro líder partidário a votar, tendo exercido o seu voto na escola perto do seu bairro, na Quinta Fonte da Prata.

“Os dados estão lançados, as expectativas são aquelas que o nosso povo vai entender. Logo ao final do dia, lá saberemos quais são as expectativas. Prognósticos só depois do jogo”, disse.

As mesas de voto estarão abertas até às 19:00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais – 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e Fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 26,5 milhões de euros.

Concorrem a estas eleições 21 forças políticas, mais três do que nas eleições de março do ano passado.

O Partido Liberal Social (PLS) é o único partido estreante neste ato eleitoral, juntando-se a AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.

Nas legislativas anteriores, a 10 de março de 2024, a taxa de abstenção situou-se nos 40,16%, a mais baixa desde 2005, quando ficou nos 35,74%, quando José Sócrates alcançou a primeira maioria absoluta do PS.