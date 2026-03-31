diario as beiras
Coimbra

Leonel Serra escolhido por unanimidade para presidente da Metro Mondego

31 de março de 2026 às 17 h05
0 comentário(s)
Leonel Serra já passou pelo conselho de administração da Metro Mondego | Fotografia: DR

Leonel Serra é o novo presidente do conselho de administração da Metro Mondego. O nome foi confirmado há minutos, por unanimidade, na Assembleia Geral pelos seis acionistas da empresa de transportes públicos coletivos.

Esta é a segunda passagem de Leonel Serra pelo conselho de administração da empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, depois de ter pertencido ao mesmo órgão entre 2012 e 2019. Dentro da estrutura do PSD, Leonel Serra era apontado como o nome mais forte para assumir a administração.

Também na mesa da Assembleia da Mesa Geral houve mudanças. Victor Carvalho, atual presidente da Câmara Municipal da Lousã, substitui o anterior autarca daquela vila na liderança deste órgão.

 

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

31 de março

O nosso lugar no universo
31 de março

Escolas de Portalegre e Espanha em projeto-piloto do CTCV de resiliência às alterações climáticas
31 de março

Segurança: Forças policiais registam quase 30 mil participações por violência doméstica em 2025
31 de março

Incêndios: A1 cortada entre Albergaria e Aveiro nos dois sentidos

Coimbra

Escolas de Portalegre e Espanha em projeto-piloto do CTCV de resiliência às alterações climáticas

Acionistas satisfeitos com a escolha de Leonel Serra para a administração da Metro

Leonel Serra escolhido por unanimidade para presidente da Metro Mondego