Leonel Serra é o novo presidente do conselho de administração da Metro Mondego. O nome foi confirmado há minutos, por unanimidade, na Assembleia Geral pelos seis acionistas da empresa de transportes públicos coletivos.

Esta é a segunda passagem de Leonel Serra pelo conselho de administração da empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, depois de ter pertencido ao mesmo órgão entre 2012 e 2019. Dentro da estrutura do PSD, Leonel Serra era apontado como o nome mais forte para assumir a administração.

Também na mesa da Assembleia da Mesa Geral houve mudanças. Victor Carvalho, atual presidente da Câmara Municipal da Lousã, substitui o anterior autarca daquela vila na liderança deste órgão.

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