O Governo vai comunicar hoje o novo presidente do conselho de administração da Metro Mondego.

A sede da Metro Mondego recebe hoje os acionistas da empresa (Governo, câmaras municipais de Coimbra, Lousã e Miranda, Infraestruturas de Portugal e CP-Comboios de Portugal) para votarem o novo presidente da administração depois de, no mês passado, João Marrana ter anunciado que sairia do cargo.

Dentro da estrutura do PSD Leonel Serra, que fez parte da administração da Metro Mondego até 2019, e Filipe Carrito, foram apontados como nomes possíveis para suceder ao cargo, mas a decisão foi mantida em sigilo. O primeiro é apontado como nome mais forte para assumir a administração.

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