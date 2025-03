Legislativas: PM considera que país tem estabilidade política apesar das eleições

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou hoje que o país tem estabilidade política, e que o atual contexto pré-eleitoral “daqui a sete semanas está resolvido”, ganhe quem ganhar as legislativas de 18 de maio.

“Sendo Portugal um país com estabilidade política… eu bem sei que estamos agora num momento pré-eleitoral, mas isto é uma coisa que se resolve com o tempo. Daqui a sete semanas está resolvido”, disse hoje Luís Montenegro a investidores e empresários do setor da Defesa, nos Land Defense Industry Days (Dias da Indústria da Defesa Terrestre), que decorre hoje em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Falando na abertura do evento do setor da Defesa que decorre no Quartel da Serra do Pilar, Luís Montenegro vincou que de “exatamente de hoje a sete semanas já passaram as eleições”.

“Já estamos com um novo impulso, qualquer que seja o resultado, com um Governo a formar-se e a dar sequência a um período de estabilidade económica, de estabilidade financeira, de arrojo do ponto de vista do conhecimento e da competitividade”, considerou.

Luís Montenegro disse ainda que Portugal é “um país seguro”, “fiável”, “integrado na linha da frente da União Europeia” e “não está fechado a nenhum espaço do ponto de vista global”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou numa comunicação ao país que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se em 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.