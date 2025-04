Legislativas: Adiado debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos nas televisões

O debate televisivo entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, foi hoje adiado para data a definir, disse à Lusa fonte do gabinete do líder do executivo.

Segundo a mesma fonte, o debate foi adiado por consenso entre os dois e com o acordo das televisões RTP, SIC e TVI, que o deveriam transmitir em simultâneo, não tendo ainda sido definida uma nova data.