Largo do Arnado com obras noturnas a partir de hoje

A repavimentação prevista para o Largo do Arnado, em Coimbra, vai ter lugar de hoje até 1 de agosto. Ou seja, será durante três dias, mas o desvio de circulação só vai afetar o período noturno.

A empreitada acumula com diversas outras na cidade que geraram grande contestação dos automobilistas na semana passada mas, desta vez, a autarquia anuncia que o horário de trabalho é das 20H00 às 7H00, acrescentando que vão estar presentes “forças policiais em todas as atividades que impliquem a restrição de vias de circulação”.

Vai ser realizada a reparação do tapete betuminoso de algumas zonas pontuais da rotunda, o que irá implicar desvios de trânsito noturno até quinta-feira, dia 1 de agosto.

A obra decorre por fases e o trânsito vai ficar condicionado a partir das 20H00 de hoje, sendo depois reposto às 7H00 dos dias 30, 31 de julho e 1 de agosto.



