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KuatroMs inaugurou novas instalações na Estrada de Coselhas em Coimbra

17 de março de 2026 às 09 h30
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Nelson Santos, administrador da empresa (Foto: DB/Ana Catarina Ferreira)

A KuatroMs inaugurou as novas instalações na Estrada de Coselhas. Para o administrados, Nelson Santos, este é um “passo importante na estratégia de consolidação” da empresa.
Com cerca de 1.000 m2, as novas instalações contemplam uma área de fabricação (incluindo gabinete de design 3D) e um showroom – este com cerca de 250 m2.
A KuatroMs trabalha no setor do mobiliário personalizado para habitação, incluindo cozinhas e, naturalmente, todo o serviço de montagem de carpintaria. Os seus clientes repartem-se, “de forma igualitária”, entre particulares e construtores.

(Ler notícia completa na edição digital e em papel do Diário As Beiras de 17 de março de 2026)

Autoria de:

Paulo Marques

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