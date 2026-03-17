A KuatroMs inaugurou as novas instalações na Estrada de Coselhas. Para o administrados, Nelson Santos, este é um “passo importante na estratégia de consolidação” da empresa.

Com cerca de 1.000 m2, as novas instalações contemplam uma área de fabricação (incluindo gabinete de design 3D) e um showroom – este com cerca de 250 m2.

A KuatroMs trabalha no setor do mobiliário personalizado para habitação, incluindo cozinhas e, naturalmente, todo o serviço de montagem de carpintaria. Os seus clientes repartem-se, “de forma igualitária”, entre particulares e construtores.

(Ler notícia completa na edição digital e em papel do Diário As Beiras de 17 de março de 2026)