A passagem da tempestade Kristin na Região de Coimbra provocou “centenas de ocorrências”, informou esta manhã fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Não há conhecimento de qualquer vítima diretamente relacionada com o mau tempo.

Quedas de árvores, postes de iluminação e quedas de telhados e estruturas são, para já, os primeiros efeitos da tempestade. Os concelhos mais afetados são Figueira da Foz, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Miranda do Corvo, Lousã e Mira.

Na cidade de Coimbra são várias as artérias que se encontram neste momento condicionadas por quedas de árvores, devido à passagem, durante a madrugada, da tempestade Kristin. Há registo de quedas de árvores na Avenida Fernando Namora, na Avenida Guarda Inglesa e na Circular Externa de Coimbra e nos Carvalhais. Há registo da queda de uma árvore de grande porte em frente à Escola Básica de São Martinho do Bispo. São várias as artérias da cidade que estão condicionadas.

As linhas das Busway estão suspensas na região de Coimbra: 431, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 236, 238, 240, 241

Em atualização