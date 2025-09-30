O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município, José Manuel Silva, prometeu hoje dar outra vida à Rua da Sofia, classificada como Património Mundial da UNESCO, quando o metrobus estiver a funcionar em pleno.

“A Rua da Sofia será o próximo foco, naturalmente da Associação Ruas e, portanto, da Universidade e da cidade, da Câmara Municipal. Não era possível intervir na Rua da Sofia enquanto estivessem a decorrer as obras do metrobus, porque eram precisos canais de circulação e não se podia mexer na Rua da Sofia”, referiu.

Pode ler mais informações na edição impressa e digital de amanhã (01/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS