diario as beiras
Coimbra

Juntos Somos Coimbra quer dar outra vida à Rua da Sofia após Metrobus funcionar em pleno

30 de setembro às 16 h22
0 comentário(s)
Arquivo

O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município, José Manuel Silva, prometeu hoje dar outra vida à Rua da Sofia, classificada como Património Mundial da UNESCO, quando o metrobus estiver a funcionar em pleno.

“A Rua da Sofia será o próximo foco, naturalmente da Associação Ruas e, portanto, da Universidade e da cidade, da Câmara Municipal. Não era possível intervir na Rua da Sofia enquanto estivessem a decorrer as obras do metrobus, porque eram precisos canais de circulação e não se podia mexer na Rua da Sofia”, referiu.

Pode ler mais informações na edição impressa e digital de amanhã (01/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de setembro

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social
30 de setembro

Autárquicas: Candidato da Nova Direita defende rede cultural para Coimbra
30 de setembro

Festival de surf, arte e música na Figueira da Foz dá destaque à gastronomia este ano
30 de setembro

CDU defende mais funcionários nas instalações desportivas em Coimbra

Coimbra

CoimbraNacional
30 de setembro às 17h58

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social

0 comentário(s)
Coimbra
30 de setembro às 17h39

Autárquicas: Candidato da Nova Direita defende rede cultural para Coimbra

0 comentário(s)
2025 autárquicasCoimbra
30 de setembro às 16h25

CDU defende mais funcionários nas instalações desportivas em Coimbra

0 comentário(s)