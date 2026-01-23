diario as beiras
Junta de freguesia São Julião preocupada com USF

23 de janeiro de 2026 às 10 h59
Manuel Rascão Marques é o presidente da Junta de Freguesia. Fotografia: DR

Executivo diagnosticou diversas patologias nas instalações do Centro de Saúde de São Julião

O executivo da Junta de São Julião, em comunicado, manifesta “preocupação” pela situação que encontrou no Centro de Saúde de São Julião.

“A Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz [manifesta] a sua preocupação com a atual situação do Centro de Saúde de São Julião, em particular da sua Unidade de Saúde Familiar (USF), que serve cerca de 10 mil utentes, maioritariamente residentes nesta freguesia”, começa por referir o comunicado.

O executivo liderado por Manuel Rascão Marques acrescenta, que, “apesar da existência de recursos humanos clínicos estáveis, subsistem constrangimentos significativos no funcionamento diário da unidade”.

