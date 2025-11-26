diario as beiras
Junta de Buarcos assume organização do Carnaval

O DIÁRIO AS BEIRAS apurou que a partir do próximo ano será a Junta de Buarcos a organizar o Carnaval, informação entretanto confirmada pelo vereador Manuel Domingues.
“Acho que faz todo sentido ser a Junta de Buarcos a organizar o Carnaval, uma vez que o Carnaval realiza-se em Buarcos”, sustentou Manuel Domingues, em declarações a este jornal. O autarca ressalvou que a organização continuará a contar com apoio financeiro do Município da Figueira da Foz.
“Fomos convocados pelo município para assumir esta função, em parceria com o município. O Carnaval decorre na nossa freguesia e não podíamos deixar de responder ao apelo. Independentemente do tempo escasso que temos para o preparar, vamos dar o nosso melhor para dignificar o Carnaval de Buarcos”, disse, por sua vez, a presidente da Junta de Buarcos, Rosa Batista.

