Judo: Três medalhas de ouro para atletas jovens do Judo Clube de Coimbra

O Judo Clube de Coimbra brilhou no passado fim de semana no Open Internacional de Judo da Eurocidade 2025, competição que reuniu jovens talentos de todo o país e também de Espanha. A prova destinou-se aos escalões Juvenil (13 e 14 anos) e Cadete (15 a 17 anos).

Em Juvenis, Miguel Gil (-38kg) conquistou o 2.º lugar. O jovem atleta, de 13 anos, medalhado há uma semana no Campeonato Nacional de Juvenis, em -34kg, venceu dois combates e apenas cedeu na final.

Na categoria -55kg, Heythor Andrade (14 anos) foi o grande vencedor, com três vitórias. Em 2.º ficou o seu colega Victor Silveira (13 anos), que venceu três combates e apenas perdeu na final para Heythor.

Afonso Fernandes (13 anos), recente campeão da Zona Centro na categoria -73kg, foi 2.º, com duas vitórias e duas derrotas.

