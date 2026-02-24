diario as beiras
Jovens designers da Avelar Brotero brilharam na Gala Namorar Portugal

Uma das criações dos alunos da Escola Secundária Avelar Brotero, de Coimbra | DR

Treze alunos das turmas do 11.º e do 12.º ano do Curso Profissional de Design de Moda da Escola Secundária Avelar Brotero (Coimbra) estiveram presentes no 22.º Concurso Internacional de Criadores de Moda – Gala Namorar Portugal, que decorreu na Adega Cultural de Vila Verde, em Braga.

Afonso Pedroso, Ana Mósca, Angélica Santos, Constança Grilo, Cristiana Carvalho, Denise Santos, Francisco Cunha, Gabriele Silva, Helena Gonçalves, Kelly Oliveira, Maria Vitoria Sousa, Matilde Branco e Matilde Vieira levaram ao desfile 10 criações, enriquecidas pelos bordados tradicionais e alargamentos estilísticos impactantes e alternativos.

O mote do concurso era o símbolo identitário da cidade de Vila Verde – “Lenços de Namorados”.

