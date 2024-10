Jovem de Arganil diagnosticado com leucemia precisa de transplante de medula óssea

Alex Paixão, jovem de 21 anos, residente em Alagoa, no concelho de Arganil, foi diagnosticado, em agosto deste ano, com leucemia e necessita de um transplante de medula óssea. A mãe, familiares e amigos, estão a promover, através das redes sociais, uma campanha “Vamos ajudar o Alex” para encontrar um dador.

A doença chama-se leucemia linfoblástica Aguda Tipo T e é o primeiro caso aparecer nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Neste momento, Alex, que estudava treino desportivo na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, está a realizar, quimioterapia, de três em três semanas, nos HUC.

A mãe está a apelar a todas as pessoas para que se registem como dadores e se desloquem a um Centro de Sangue e Transplantação ou que se dirijam a uma brigada móvel do Instituto do Português do Sangue e Transplantação (IPST).

Pode ler a notícia completa na edição impressae digital do DIÁRIO AS BEIRAS